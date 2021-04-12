فيفي عبده في المستشفى لإجراء عملية جراحية: حسبي الله في هذا الشخص

الإثنين، 12-04-2021
09:52 ص
المصريون
ظهرت الفنانة فيفي عبده
، وهي على سرير المرض
في المستشفى
وتستعد لإجراء عملية جراحية
، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.
ونشرت الفنانة
مقطع فيديو عبر حسابها في موقع ”إنستحرام“
كشفت فيه عن تحضيرها لدخول غرفة العمليات خلال الساعات المقبلة، مبينة أن السبب وراء
ذلك شخص أعطاها ”حقنة“ بالخطأ.
وقالت إنها ستمكث في العملية الجراحية ساعتين داخل غرفة العمليات،
مؤكدة أن نقلها للمستشفى هذه المرة حقيقة وليس شائعة كما كان يتردد سابقا.
وعلقت عبده على الفيديو قائلة: ”حسبي الله ونعم الوكيل في
الولد اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية
، ادعولي بحق
الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وانتم طيبين
وبخير رمضان كريم“.