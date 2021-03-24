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زينب العسكري ترد على مي العيدان وتكشف حقيقة طلاقها

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زينب العسكري ترد على مي العيدان وتكشف حقيقة طلاقها

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مي العيدان
 
الأربعاء، 24-03-2021 09:35 ص المصريون

ردت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، على ما أثارته الإعلامية الكويتية مي العيدان، بشان انفصال الأولى عن زوجها، وعلى زعمها بأنها تعيش حياة مريحةرغم انفصالها عن زوجها.
وأكدت زينب العسكري في فيديو عبر صفحتها على تطبيق ”سناب شات“، إن الخبر غير صحيح مطلقًا.
ووجهت العسكري حديثها لـ “مي العيدان” قائلة:“فال الله ولا فالك يا مي، يا حبيبتي شنو هذه الشائعة، هذه ما راح أقبلها منك.. لازم تتأكدين مني قبل ما تكتبين هذه الشائعة“.
وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الاتصالات من محبين يريدون التأكد من الخبر” . مضيفة : “أنها تجلس حاليًا في البحرين مع بناتها الثلاث، ولكنها ستعود قريبًا للعيش مع زوجها ”
 

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