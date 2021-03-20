فيديو صادم.. يقتل أمه في الشارع بصفعة واحدة على وجهها

السبت، 20-03-2021
09:53 ص
في واقعة صادمة، أقدم رجل على صفع أم
ه على وجهها بسبب
مشادة بينهما في وجود زوج
ته، ما أدى إلى مصرع
ها على الفور.
وفي التفاصسل، فقد توفيت امرأة مسنة (76 عامًا) تدعى افتار
كاور في منطقة دواركا في دلهي بعد أن صفعها ابنها أثناء مشادة.
وبحسب موقع “indiatoday” فقد وقع الحادث عندما دخلت المسنة
في جدال مع ابنها وزوج
ة ابنها حول قضايا وقوف السيارات مع جيرانهم بعد ظهر يوم الاثنين
الماضي.
وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة الابن وهو يصفع والدته ، وبعد
ذلك تفقد وعيها وتسقط على الأرض. تحاول زوج
ة ابنها اصطحابها حتى بينما ينظر ابنها إليها، حسب ترجمة موقع المرصد.
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