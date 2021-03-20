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فيديو صادم.. يقتل أمه في الشارع بصفعة واحدة على وجهها

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ارشيفية
 
السبت، 20-03-2021 09:53 ص

في واقعة صادمة، أقدم رجل على صفع أمه على وجهها بسبب مشادة بينهما في وجود زوجته، ما أدى إلى مصرعها على الفور.
وفي التفاصسل، فقد توفيت امرأة مسنة (76 عامًا) تدعى افتار كاور في منطقة دواركا في دلهي بعد أن صفعها ابنها أثناء مشادة.
وبحسب موقع “indiatoday” فقد وقع الحادث عندما دخلت المسنة في جدال مع ابنها وزوجة ابنها حول قضايا وقوف السيارات مع جيرانهم بعد ظهر يوم الاثنين الماضي.
وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة الابن وهو يصفع والدته ، وبعد ذلك تفقد وعيها وتسقط على الأرض. تحاول زوجة ابنها اصطحابها حتى بينما ينظر ابنها إليها، حسب ترجمة موقع المرصد.
شاهد الفيديو:
 

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