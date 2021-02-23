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«مش بتشد سيفون الحمام».. يقتل والدته بتهشيم رأسها بالعصا

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حمام
 
الثلاثاء، 23-02-2021 12:45 م المصريون

تجرد شاب من كل معاني الإنسانية والرحمة، وأقدم على قتل والدته العجوز ضربا على رأسها بالعصا حتى فارقت الحياة، في إحدى قرى محافظة قنا، لأنها رفضت أن تعد له كوب شاي.
وكشفت التحقيقات أن السيدة تدعى رقية. ف.م، 75 سنة، مقيمة بقرية نجع خضر بنجع حمادى شمالى محافظة قنا، ولقيت مصرعها نتيجة تلقيها ضربات على الرأس.
و تبين أن مرتكب الواقعة نجلها وهو دائم التعدي عليها بالضرب والتلفط عليها بكلمات غير لائقة.
واعترف المتهم، أنه في يوم الواقعة طلب منها أن تقوم بعمل كوب شاى فرفضت، قائلًا: “طلبت منها تعمل كوباية شاى مرضيتش، وعلى طول مش بتشد سيفون الحمام وراها، وكل ما أقولها اعمليلى حاجة بتقولى لا فقتلتها”.
 

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