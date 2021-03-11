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مصرع 20 وإصابة العشرات في حريق مصنع العبور (فيديو)

597807-حريق-العبور
الحريق
 
الخميس، 11-03-2021 01:42 م

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية ، اليوم الخميس،  نشوب حريق هائل بأحد المصانع بحي إسكان الشباب، ما أدى إلى مصرع 20 شخصًا، حيث تم نقل المصابين لمستشفي السلام.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور من الحريق، أظهرت تصاعد الأدخنة بشكل كثيف مثلما ظهر خلال الفيديو، وتبين وصول سيارات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على النيران.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنى بالمكان لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.

 

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