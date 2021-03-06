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فيديو.. مصرع السعودي رياض الشمري خلال مشاركته في رالي الشرقية

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فيديو.. مصرع السعودي رياض الشمري خلال مشاركته في رالي الشرقية

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الضحية
 
السبت، 06-03-2021 03:53 م المصريون

توفي السائق السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية الدولي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر مقطع فيديو نشره المتسابق رياض الشهري على حسابه بسناب صباح اليوم وذلك قبل انطلاقه برالي الشرقية وتعرضه لحادث أدى إلى وفاته.
من جهتها قدمت وزارة الرياضة العزاء والمواساة لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، كما نعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الراحل سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شاهد الفيديو هنا:
 

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