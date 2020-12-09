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فيديو صادم/ هنادي مهنا تسحب زوجها أثناء حديثه مع فتاة في المهرجان

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هنادي وزوجها
 
الأربعاء، 09-12-2020 03:35 م المصريون
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد رد فعل الفنانة هنادي مهنا، عندما رأت زوجها الفنان أحمد خالد صالح يتحدث مع فتاة أخرى على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وظهر على هنادي مهنا، الغضب والغيرة على زوجها، أثناء حديثه مع فتاة وقامت  بسحب زوجها بطريقة غريبة  من يده، بينما هو مشى معها لكنه ظل يتحدث إلى الفتاة التي لاحقته.
وتعرضت هنادي لانتقات من البعض، جراء هذا التصرف، ورأوا أن سبب قيام مهنا بهذا الأمر هو “الغيرة”، فيما انتقد عدد كبير طريقتها وتصرفها، معتبرين أنها عاملته كطفل صغير دون مراعاة لكونه فنانا ومن حقه التحدث إلى أي شخص، بينما برر آخرون ما قامت به من باب الغيرة على زوجها.
 

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