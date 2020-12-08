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فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام (فيديو)

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دارين البايض
 
الثلاثاء، 08-12-2020 09:36 م محمد فضل

في واقعة صدمت الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور العربي، أعلنت الفنانة اللبنانية الشهيرة المقيمة في السعودية «دارين البايض»، عن خلع الحجاب الذي كانت ترتديه منذ 10 سنوات بشكل مفاجئ.
وكشفت سبب اتخاذها هذا القرار وقالت في مقطع فيديو :”أنا أحب أخبركم شيء وأرجو من متابعيني تفهم هذا جيدا لكل من يعرفني داخليا يعرف جيدا بأني من الأشخاص الطيبين والتي لا تؤذي أي أحد”.
وتابعت: “أنا معكم اليوم لأني أريد أن أحكي لكم موقف صغير، ففي البداية هناك أشياء أجبرت عليها واضطررت أن أسلك هذا الطريق لظروف ما خوفا من الناس أحيانا وتأنيب ضمير أحيانا أخرى”.
وأشارت انها لم تعد ترتدي الحجاب وانها تخرج مع صديقاتها من دونه وتعتبر نفسها غير محجبة.
ونشرت أول صورة لها على صفحتها من دون حجاب مما سبب صدمة للبعض، حيث انتقدها كثيرين وهاجموها، بينما اعتبر آخرون أن هذه حريتها الشخصية ولا أحد يمكن أن يحاسبها.

 

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