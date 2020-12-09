مي العيدان تثير غضب المصريين بصورة مُهينة لـ شمس البارودي وابنها

الأربعاء، 09-12-2020
10:25 ص
المصريون
يبدو أن الإعلامية الكويتية
المثيرة للجدل مي العيدان
، أصبحت تتعمد استفزاز
المصريين من خلال الهجوم أو السخرية على الفنانين، فلم تهدأ بعد ضجة سخريتها من
الفنان أحمد بدير بعد وصفه الأقرع،حتى نشرت صورة للفنانة المعتزلة شمس الباردوي
من
شبابها قبل ارتداء الحجاب، وصورة لابنها عمر حسن يوسف.
ونشرت مي العيدان
الصورتين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
"إنستجرام"، وعلقت بالقول: "صورة عمر ابن الفنانه شمس البارودي . .
مافي اجمل من امه. . اسطوره بالجمال".،
في تعريض وسخرية منها بابن الفنانة.
وتسببت الصورة في هجوم كبير عليها من جانب المصريين، وعلق أحدهم كاتبا لها:
"مي العيدان
نصيحه لك لا تزوري مصر قسما بالله الجميع في انتظارك لا احد سوف
يرحمك يا مي والله على ما نقول شهيد".
وكانت مي
العيدان، قررت تصعيد خلافها مع الفنان أحمد بدير، برفع قضية سب وقذف ، على إثر
قيام الأخير بالإساءة إليها ونعتها بالحالة الشاذة والتشكيك بجنسيتها.
وكتبت العيدان
عبر حسابها بانستجرام تقول: “أعلن أنا مي العيدان
إني وكلت المحامي بدرباقر برفع
قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات و بأحد
البرامج أساء لي ونعتني بالحاله الشاذة وشكك بجنسيتي عندما قال هذا إذا كانت كويتيه
أصلا “، مضيفةً بالقول: “وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة
و بينا القضاء”.
وكانت هذه الحرب
الكلامية بين مي العيدان
وأحمد بدير قد بدأت عندما وصفت الأولى الأخير بأنه
“أقرع”، في منشورٍ لها عبر حسابها في إنستغرام، عندما نشرت صورة لابنته “سارة”،
وأشادت بجمالها قائلة: “مُزة بنت الأقرع”، ليقوم بعدها أحمد بدير بتوكيل المحامي
المصري أشرف عبد العزيز، لمقاضاتها، والذي أصدر بيانا قال فيه: “جاري اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان
”.
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