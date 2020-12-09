الأربعاء 09 ديسمبر 2020
توقيت مصر 13:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرارات جديدة من الضرائب عن التهرب الضريبي

فيديو مدته 45 دقيقة.. تفاصيل جريمة الشرف في قنا

لماذا هدد «موسيماني» نجم الأهلي بالقتل؟ تعرف على التفاصيل

بالصور.. إبراهيم حسن يتعرض لحادث سير خطير ونقله إلى المستشفى

مسحة طبية جديدة لعبد الله جمعة غدا للاطمئنان على حالته

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

مي العيدان تثير غضب المصريين بصورة مُهينة لـ شمس البارودي وابنها

هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب لقاح " كورونا "

مفاجأة.. سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة إسرائيل

صدمة جديدة لـ " ترامب " من بنسلفانيا

ADS
 

مي العيدان تثير غضب المصريين بصورة مُهينة لـ شمس البارودي وابنها

5361819_1583751866
مي العيدان
 
الأربعاء، 09-12-2020 10:25 ص المصريون

يبدو أن الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، أصبحت تتعمد استفزاز المصريين من خلال الهجوم أو السخرية على الفنانين، فلم تهدأ بعد ضجة سخريتها من الفنان أحمد بدير بعد وصفه الأقرع،حتى نشرت صورة للفنانة المعتزلة شمس الباردوي من شبابها قبل ارتداء الحجاب، وصورة لابنها عمر حسن يوسف.
ونشرت مي العيدان الصورتين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت بالقول: "صورة عمر ابن الفنانه شمس البارودي . . مافي اجمل من امه. . اسطوره بالجمال".، في تعريض وسخرية منها بابن الفنانة.
وتسببت الصورة في هجوم كبير عليها من جانب المصريين، وعلق أحدهم كاتبا لها: "مي العيدان نصيحه لك لا تزوري مصر قسما بالله الجميع في انتظارك لا احد سوف يرحمك يا مي والله على ما نقول شهيد".
وكانت مي العيدان، قررت تصعيد خلافها مع الفنان أحمد بدير، برفع قضية سب وقذف ، على إثر قيام الأخير بالإساءة إليها ونعتها بالحالة الشاذة والتشكيك بجنسيتها.
وكتبت العيدان عبر حسابها بانستجرام تقول: “أعلن أنا مي العيدان إني وكلت المحامي بدرباقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات و بأحد البرامج أساء لي ونعتني بالحاله الشاذة وشكك بجنسيتي عندما قال هذا إذا كانت كويتيه أصلا “، مضيفةً بالقول: “وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة و بينا القضاء”.
وكانت هذه الحرب الكلامية بين مي العيدان وأحمد بدير قد بدأت عندما وصفت الأولى الأخير بأنه “أقرع”، في منشورٍ لها عبر حسابها في إنستغرام، عندما نشرت صورة لابنته “سارة”، وأشادت بجمالها قائلة: “مُزة بنت الأقرع”، ليقوم بعدها أحمد بدير بتوكيل المحامي المصري أشرف عبد العزيز، لمقاضاتها، والذي أصدر بيانا قال فيه: “جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان”.

almesryoon.com/Content/Upload/Editor/Image1_1220209102236418487373.jpg">
 

إقرأ ايضا

rjg_1

فيديو مدته 45 دقيقة.. تفاصيل جريمة الشرف في قنا

1

صادم .. كاميرا مراقبة توثق ما فعله شاب بفتاة سعودية منتقبة أمام الأسانسير

عادل إمام

رد فعل صادم من عادل إمام على فتاة قامت بتقبيله مع أختها في الشارع

أخبار متعلقة

1

صادم .. كاميرا مراقبة توثق ما فعله شاب بفتاة سعودية منتقبة أمام الأسانسير

عادل إمام

رد فعل صادم من عادل إمام على فتاة قامت بتقبيله مع أختها في الشارع

فنان

رد غير متوقع من الفنان المتهم بالتحرش بعد إبعاده من مهرجان القاهرة السينمائي

08-12-20-779344220

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام (فيديو)

EotxvD0XUAAPWjL

داعية سعودي شهير يفجر جدل بفتوى عن المرأة

1380443_0

أحمد بدير يرد على اعتذار مي العيدان: لا مجال للتراجع