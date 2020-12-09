رد غير متوقع من الفنان المتهم بالتحرش بعد إبعاده من مهرجان القاهرة السينمائي

رد المخرج إسلام عزازي الذي جرى مطالبته من إدارة مهرجان القاهرة بعدم حضور الفعاليات على الاتهامات التي لاحقته خلال الأيام الماضية بالتحرش.



وقال في بيان عبر صفحته بـ"فيس بوك": الشهادات اللي نشرت امبارح والنهاردة، وربط البعض إسمي بها، هي ممتلئة بعدم الصحة والافتراء"



وأضاف: ولذلك أرجو من صاحبات الشهادات، لأهمية وخطورة الموضوع، إتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الجهات المعنية، لكي يفتح تحقيق رسمي يوثق به كلام كل الأطراف بدقة.



واستدرك: وأرجو من المجتمع الإفتراضي توخي الحرص، ومعرفة أن الإدانة لكي تكون صحيحة تتطلب تقصي للحقائق من جميع الأطراف، و أن التشويه والتشهير يتطلب إثباتات على قدر حجم الاتهام.