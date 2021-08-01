فيديو صادم.. لحظة مقتل علي شبلي في حفل زفاف أمام العروس والمعازيم
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Native
الأحد، 01-08-202110:45 ص
أحدث مقتل القيادي في حزب الله علي شبلي، أثناء حضوره حفل زفاف في مدينة
خلدة اللبنانية، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو يوثق
لحظة ارتكاب الجريمة، من قبل احد المسلحين الذي اقتحم الحفل واطلق الرصاص على
صدره.
وأظهر مقطع الفيديو، أن أحد المسلحين كان يحمل مسدسًا وقد اقتحم الفرح
أثناء الفعاليات، ليطلق رصاصتين تجاه القيادي في الحزب، علي شبلي، ويرديه قتيلًا،
قبل أن يفرّ هاربًا.
وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية؛ فإن مقتل “شبلي” جاء في عملية ثأرية على
شقيق الفتى اللبناني حسن غصن الذي قضى في إشكال، في خلدة، العام الماضي.
وأضافت الصحيفة: أن اتصالات تجري بين الأحزاب والأجهزة الأمنية لضبط الأمور
في خلدة بعد مقتل “شبلي” على يد أحد أبناء عشائر عرب خلدة، فيما فرض الجيش
اللبناني طوقًا حول المكان. شاهد الفيديو بالضغط هنا:
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