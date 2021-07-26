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أول رد من وفاء عامر على تسببها في مقتل شاب بعد دهسه بالساحل الشمالي

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وفاء عامر
Native
الإثنين، 26-07-2021 09:30 ص

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن دهس الفنانة وفاء عامر، لشاب وتسببها في مقتله بعد دهسه بسيارتها في الساحل الشمالي .
وقالت وفاء عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” أن ما تم تداوله عن دهسها شاب بسيارتها وهروبها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة”.
وأشارت إلى أنها كانت في الساحل الشمالي، وفوجئت بإصابة والد صديقة لها، وذهبت على الفور إلى المستشفى لزيارته ولم تقم بدهس أي شخص بسيارتها.
ولفتت إلى أن الشائعة التي تعرضت لها ترجع لإحدى السيدات التي تزعم أنها عضوة بنقابة الصحفيين.
 

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