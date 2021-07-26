ليست لورديانا.. أول صورة للراقصة الأجنبية التي قتلها شاب في التجمع

الإثنين، 26-07-2021
02:12 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة للراقصة
الأجنبية التي قتلت
على يد شاب في منطقة التجمع
الخامس بالقاهرة، ظهر الجمعة الماضية.
وأوضحت التحقيقات، أن الضحية من دولة فيتنام ودخلت مصر قبل أشهر عدة، حيث
استأجرت شقة في منطقة الزمالك، وكانت تعمل كراقصة
بإحدى الفنادق العائمة بالمنطقة.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المجني عليها تعرفت على المتهم – مقيم بالسويس-
عبر موقع «فيسبوك»، حيث حضر إلى القاهرة بعد أن أوهمها بأنه مصور فوتوغرافيا،
ولديه خبرة في مجال التيك توك، وطلب منها تصوير عدة فيديوهات ونشرها على منصة تيك
توك نظير مبلغ 5 الآف جنيه.
وأبانت التحقيقات، بأن المتهم تقابل مع المجني عليها، وقام بتصوير عدة
فيديوهات لها وتلقى منها 5 الآف جنيه، مردفة أن المتهم قبل أسبوعين من ارتكابه
للواقعة، ذهب إلى كمبوند بالتجمع
الأول بمنطقة القاهرة الجديدة لاستئجار شقة
بالمبلغ الذي تلقاه من المجني عليها للإقامة به، ولكنه وجد أن الأسعار مرتفعة وقرر
استئجار شقة في القاهرة.
وإليكم تفاصيل الجريمة في 9 نقاط:
1 تلقى قسم شرطة
التجمع
الأول، بلاغا بالعثور على الراقصة
الأجنبية متوفاة أمام المصعد الخاص بأحد
العقارات، وبجوارها حقيبة يد وحقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات.
2- أكد الفحص الأولي والتحري، أن المجني
عليها راقصة
وتحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية ومقيمة في منطقة الزمالك.
3- التحريات المكثفة، بيّنت أن المجني عليها كانت
بصحبة أحد الأشخاص أثناء وصولها إلى العقار الذي قُتلت به.
4- معلومات أجهزة الأمن وتتبع هاتف المجني
عليها، حددت هوية المتهم، وتبين أنه من محافظة السويس، وأنه مرتكب واقعة قتلها.
5- أمرت النيابة العامة بضبط المتهم، وانطلقت
مأمورية إلى مكان اختبائه، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه.
6- قال المتهم إنه تعرّف على المجني عليها
من خلال فيس بوك، وبعد فترة حدثت بينهما خلافات مالية.
7- اعترف المتهم أنه خطط لاستدراج الراقصة
للتجمع الأول، بدعوى إقامة حفل داخل الشقة.
8- شكّت المجني عليها في المتهم، وحاولت
الانصراف، إلا أنه تعدى عليها بالضرب وخنقها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
9- بعدما تأكد
المتهم أنها فارقت الحياة، استولى منها على مبلغ مالي وهاتفها المحمول وجواز السفر
الخاص بها، ثم لاذ بالفرار قبل أن يتم ضبطه، قبل ساعات.