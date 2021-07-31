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إقامة حفل زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين.. الحقيقة كاملة

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السبت، 31-07-2021 02:08 م

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إقامة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، حفل زفاف نجله في مدينة العلمين الجديدة في مصر، بحضور أكثر من 10 آلاف مدعو من مصر والخليج والعالم، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي سيقام لمدة 3 أيام.
فيما  نفت مصادر إماراتية مسؤولة هذه الأنباء، مشيرة إلى أن “الشيخ محمد موجود حاليا في فرنسا استعدادا لإقامة فرح نجله في قصر الشيخ زايد في مدينة أنيماس في جبال الألب”.
وذكرت المصادر أن “سبب الشائعة حضور عدد من رجال الأعمال الإماراتيين لافتتاح فندق ضخم في العلمين أبرزهم خلف الحبتور، ما سبب لغطا لدى الكثيرين”.
 

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