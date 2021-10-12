فيديو صادم.. أسد ضخم يتجول في شوارع السعودية

الثلاثاء، 12-10-2021
05:08 م
تداول
رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو يوثق لحظة تجول أسد في شوارع
مدينة الخبر.
من
جانبه أعلن "الوطني لتنمية الحياة الفطرية
"، اليوم الثلاثاء، أنه سيطر على
أسد طليق في مدينة الخبر بعد تلقيه بلاغًا عن وجود الكائن في أحد الشوارع.
وقال
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
«تويتر»، إنه تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين
وإشراف بيطري.
وأشار
إلى أنه تمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن.