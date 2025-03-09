فيديو.. تزوج 8 نساء في وقت واحد والنهاية صادمة

كشفت امرأة عراقية أن زوجها تزوج 7 نساء آخريات منهن 3 من بغداد والباقيات من محافظات متفرقة بهدف الاحتيال عليهن.

وقالت المرأة: " إنهن تواصلن معن عبر واتساب واكتشفن أنهن جميعا ضحايا لنفس الرجل". موضحة أنه استولى منها على 25 مليون دينار عراقي و 69 ورقة أمريكي، بزعم شراء أرض مشتركة ثم اختفى وأرسل لها ورقة الطلاق. حسب "الشرقية".

وأوضحت: "تقدم لي حسب التقاليد العراقية، وصار زواج وزفة وعرس، وبعد الزواج ب 3 أيام اختفى، ثم ظهر واختفى بعد 15 يوم، ثم ظهر ثم اكتشفت أنه متزوج امرأة أخرى ، واتضح أنه متزوج من 7 نساء زواج رسمي، وبعد شهرين أو ثلاثة يكون أخذ ما يريد سواء مشروع أو فلوس ثم يرسل لهن ورقة الطلاق غيابي.

وحسب وسائل إعلام عراقية، استمر زواج الرجل من نساء لعدة أشهر ولم يتعدى زواجه من آخريات أسابيع قليلة، وكان يستأجر مركبات فخمة ليظهر أنه ثري ويقنع النساء بالزواج منه.