فيديو/ استشهاد سيدة فلسطينية هاجمت نقطة تفتيش إسرائيلية بسلاح آلي

الأربعاء، 19-05-2021
09:39 م
أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل”، محاولة سيدة فلسطينية
الهجوم
على نقطة تفتيش تابعة لجيش الاحتلال
الإسرائيلي بالضفة الغربية.
وحملت السيدة الفلسطينية
بندقية ألية، واتجهت بها نحو الجنود
المتمركزين عند نقطة تفتيش إلياس خارج مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقالت صحيفة ديلي ميل، إن السيدة حاولت قتل الجنود الإسرائيليين،
بالقرب من مدينة الخليل ذات الأغلبية الفلسطينية
، لكن جيش الاحتلال
فتح عليها
النيران وقتلها لتقع شهيدة في الحال.
وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن هجوم
السيدة الفلسطينية
على
قوات الجيش الإسرائيلي، يأتي بالتزامن مع تهديد بنيامين نتنياهو، بأنه قد “يغزو” حماس
في قطاع غزة.
شاهد الفيديو الأول هنا:
شاهد الفيديو الثاني هنا: