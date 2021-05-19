الأربعاء 19 مايو 2021
توقيت مصر 22:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو/ استشهاد سيدة فلسطينية هاجمت نقطة تفتيش إسرائيلية بسلاح آلي

مستشار الرئيس يزف بشرى: إصابات كورونا بدأت في التراجع

لجنة مكافحة كورونا تكشف حالة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

الموت يفجع فريد الديب تأثرًا بـ كورونا

قرار بتأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش .. تعرف على السبب

احتجاز نجل الفنانة أحلام في مستشفى بالسعودية

قرار عاجل من كاف بشأن السوبر بين الأهلي ونهضة بركان

الأهلي ينشر صورة ساخرة لنجمه قبل مواجهة صن داونز

وزارة الطيران تتواصل مع أحمد فهمي بسبب ما فعلته زوجته

الشرطة السعودية تعلن ضبط 121 فتاة في هذا المكان

ADS
 

فيديو/ استشهاد سيدة فلسطينية هاجمت نقطة تفتيش إسرائيلية بسلاح آلي

Duoi4b0X4AEghbO
ا
Native
الأربعاء، 19-05-2021 09:39 م

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل”، محاولة سيدة فلسطينية الهجوم على نقطة تفتيش تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.
وحملت السيدة الفلسطينية بندقية ألية، واتجهت بها نحو الجنود المتمركزين عند نقطة تفتيش إلياس خارج مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقالت صحيفة ديلي ميل، إن السيدة حاولت قتل الجنود الإسرائيليين، بالقرب من مدينة الخليل ذات الأغلبية الفلسطينية، لكن جيش الاحتلال فتح عليها النيران وقتلها لتقع شهيدة في الحال.
وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن هجوم السيدة الفلسطينية على قوات الجيش الإسرائيلي، يأتي بالتزامن مع تهديد بنيامين نتنياهو، بأنه قد “يغزو” حماس في قطاع غزة.
شاهد الفيديو الأول هنا:
شاهد الفيديو الثاني هنا:
 

إقرأ ايضا

78-032249-sisi-egypt-corona-health-2

مستشار الرئيس يزف بشرى: إصابات كورونا بدأت في التراجع

42021302034867537545

لجنة مكافحة كورونا تكشف حالة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

8209103251483038460

الموت يفجع فريد الديب تأثرًا بـ كورونا

أخبار متعلقة

334956_0

شقيق أمير كرارة يرد على هجوم مها أحمد على شقيقه

Capture

شاهد.. صواريخ المقاومة في قلب تل أبيب تُسقط قتلى وجرحى

lvl220210513045350563

«القسام» تستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال بطائرة مسيرة

4356-76

شاهد.. استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي صباح اليوم

كتائب القسام

كتائب القسام: ردع الاحتلال أسهل علينا من شربة الماء

20200225_1582656729-796

وسيم يوسف ينشر فيديو لغارة إسرائيلية على غزة: سحائب اللعنة على حماس