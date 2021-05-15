شاهد.. استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي صباح اليوم

السبت، 15-05-2021
10:39 ص
قُتل عشرة أفراد من عائلة فلسطين
ية واحدة جرّاء ضربة جوية
إسرائيلية، استهدفت قطاع غزة
صباح السبت، وفق ما أفاد مسعفون في القطاع الفلسطين
ي.
وقتل ثمانية أطفال وامرأتان، جميعهم من عائلة أبو حطب، بحسب
ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر طبية، جراء انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ
للاجئين بعد ضربة إسرائيلية.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية صور مروعة، تظهر جثث الأطفال
مسجاة على الأرض، ملفوفة بكفن أبيض. فيما أظهرت مشاهد أخرى أحد أفراد العائلة أو الأقرباء
على ما يبدو ينتحب مرميا فوق الجثث.