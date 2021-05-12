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وسيم يوسف ينشر فيديو لغارة إسرائيلية على غزة: سحائب اللعنة على حماس

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وسيم يوسف
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الأربعاء، 12-05-2021 01:41 م

نشر الداعية الإماراتي وسيم يوسف ، مقطع فيديو يوثق لحظة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوالي الانفجارات، ملقيا باللوم على حركة حماس.
وعلق وسيم يوسف على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"،  قائلاً : “سحائب اللعنة على حماس وكل من أيد حماس و دعم حماس .. وكل من صفق لحماس وهو يحيا أمن في وطنه ولا يشعر برعب أهل غزة .. اللهم رحماك بأهل غزة”.
وأضاف : ” طبعا أغلب من صفق لحماس الإرهابية و قال لها كفو وتجاهل ما سيجري لأهلنا في غزة أخبركم أنه الأن في الأسواق يشتري ملابس العيد له ولأطفاله .. حتى تعلموا أن في أمتنا ظاهرة صوتية ولا تتحمل مسؤولية الكلام .. والضحية هم أهلنا في غزة.”
وقال في تغرسيدة أخرى:" طبعا أغلب من صفق لـ #حماس_الإرهابية و قال لها #كفو وتجاهل ما سيجري لأهلنا في #غزة أخبركم أنه الأن في الأسواق يشتري ملابس العيد له ولأطفاله .. حتى تعلموا أن في أمتنا ظاهرة صوتية ولا تتحمل مسؤولية الكلام .. والضحية هم أهلنا في #غزة".
وتابع:" أين الناس الذين صفقوا لـ #حماس_الإرهابية وقالوا عنهم أنها أبطال ؟! أين الذين فرحوا بصواريخ #حماس !! وهو يحيا في أوروبا أو الدول العربية في أمان !! هل اشترى ملابس العيد لأطفاله! هل وضع الحناء على يده! هاهي #غزه وأهلها يدفعون ثمن تصفيقكم وتمجيدكم الغبي لـ حماس اللهم رحماك في #غزة".
فيما شن متابعوه هجومًا حادًا عليه، وحازت تغريداته على انتقادات حادة.


 

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