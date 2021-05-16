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شقيق أمير كرارة يرد على هجوم مها أحمد على شقيقه

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م
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الأحد، 16-05-2021 04:01 م المصريون

بعد أن نشرت الفنانة مها أحمد تصريح عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي هاجمت فيه ممثلين على الساحة الفنية واعتبر الكثيرون أنها تقصد الممثلين أحمد السقا وأمير كرارة.
رد الممثل  أحمد كرارة دفاعاً عن شقيقه أمير كرارة، ونشر صورته مع شقيقه، وكتب :"حبيت أكون من آخر الناس اللي هتتكلم على أمير كرارة علشان محدش يقول ما أنت أخوه ولازم تقول كده. اعتقد بعد حب الناس الكثيرة قوي اللي اتكلمو عنه بالخير انهارده بيبين قد إيه أن في نفوس وقلوب سودا بتتمنى الأذى للناس الناجحة".
وأضاف: "أنا بحمد ربنا أن أمير كرارة أخويا لأنه جدع وحنين وقلبه أبيض وتعب وشاف المر اللي محدش يعرف عنه حاجة، بيعمل خير كتير محدش يعرف عنه حاجة علشان كده ربنا بيكرمه في شغله وكرمه انهاردة بكل الناس النضيفة اللي اتكلمو عنه بكل خير وواثق أن ولا واحد منهم كتب كلام مجاملة ليه".
واستدرك: "أمير كرارة أخويا باشا مصر ونجم بأخلاقه وحب الناس، ربنا يحفظك يا أمير ويبعد عنك النفوس السودة والحاقدين أنت وأخواتي كلهم الطيبين".
 

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