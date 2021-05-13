كتائب القسام: ردع الاحتلال أسهل علينا من شربة الماء

الخميس، 13-05-2021
02:26 م
المصريون
أعلنت "كتائب القسام
"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إن "قصف تل أبيب وديمونا وما قبلها وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء".
وأكد الناطق باسم"القسام" على أنه لا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة إذا تعلق الأمر بالرد على العدوان، متوجها إلى الإسرائيليين مهددا: "احشدوا ما شئتم من قوات برا وبحرا وجوا فقد أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم ولن تجدوا منا ضعفا أو جزعا أو تراجعا، وليس لكم منا إلا السيف والنار.
وأوضح أبو عبيدة إلى أنه بالرغم من فارق الإمكانات العسكرية وجهنا ضربات صاروخية هائلة لم تجرؤ دول على أن توجه لكم عشرها منذ النكبة"، مبينا أن "معركة سيف القدس
جاءت استكمالا لانتفاضة شعبنا في القدس
وانتصارا للشيخ جراح".
وقال إن القدس
هي محور الصراع وأيقونة المعارك ومفجرة الانتفاضات وكل ثمن ندفعه وسندفعه هو فداء للأقصى والقدس
"، معتبرا أنه "ليس غريبا ارتقاء ثلة من أبطال القسام وعلى رأسهم القائد باسم عيسى في هذه المعركة وإن "سلاحنا ومراكمتنا للقوة هو من أجل أرضنا والدفاع عن شعبنا والانتصار لمقدساتنا"، مضيفا: "غزة والضفة جسد واحد ومصير واحد ومقاومة واحدة".