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شاهد.. صواريخ المقاومة في قلب تل أبيب تُسقط قتلى وجرحى

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السبت، 15-05-2021 02:13 م

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت تفاصيل القصف الصاروخي الأخير على تل أبيب ورمات جان.
وأكدت وسائل الإعلام العبرية مقتل إسرائيلي وإصابة أخرين في مدينة رمات جان نتيجة قصف صاروخي من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة رشقة صاروخية جديدة باتجاه تل أبيب.
وأصيب عدد من السيارات والمباني بالمدينة إثر سقوط صاروخ أطلق من غزة ودوي صافرات الإنذار بوسط إسرائيل.
وألغت إسرائيل اليوم أكثر من 40 رحلة طيران كان من المفترض أن تهبط في مطار بن جوريون  قادمة من وجهات عديدة منها نيويورك وباريس ولندن وشيكاغو، بسبب صواريخ غزة.
وأعلنت ‏كتائب القسام، توجيه ضربة صاروخية لتل أبيب بعشرات الصواريخ؛ وذلك رداً على مجزرة مخيم الشاطئ.




 

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