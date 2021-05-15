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«القسام» تستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال بطائرة مسيرة

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السبت، 15-05-2021 12:32 م

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة مفخخة تابعة لحماس اخترقت الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة.
ووفق الموقع العبري، دوت صافرات الإنذار عقب اختراق طائرة بدون طيار إلى إحدى محليات المجلس الإقليمي "أشكول".
وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس استهدافها تجمعاً للجنود الإسرائيليين في موقع كيسوفيم العسكري بطائرة شهاب الانتحارية وبقذائف الهاون.
ونشر المركز الفلسطيني للإعلام أنه تم استهداف تجمع لجنود الاحتلال في موقع "كيسوفيم" بطائرة شهاب الانتحارية وبقذائف الهاون.
 

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