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فنان مصري شهير يشارك في تظاهرة دعم فلسطين بـ لندن

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ويجز
الإثنين، 23-10-2023 01:31 م


شارك الفنان المصري الشهير ويجز فيديو من الشارع يُظهر مجموعة من المتظاهرين الأجانب في لندن وهم يحملون أعلام فلسطين.
لم يترك ويجز تعليقًا على الفيديو، ولكنه أكد دعمه القوي للقضية الفلسطينية، وقد أعرب عن هذا الدعم برفع علم فلسطين في حفلاته في مختلف البلدان.
في الفيديو، تظهر نافورة شافتسبري التذكارية التي تقع في لندن.
ويقوم ويجز حاليًا بجولة غنائية تشمل أوروبا وأمريكا، وسيقيم حفلًا في تورنتو يوم الخميس المقبل، الموافق 25 أكتوبر.
ويجز انتقد بشدة دعم الولايات المتحدة الأمريكية المستمر لإسرائيل في ضوء الأحداث الجارية في فلسطين، وعبّر عن رفضه للهجمات القوية على السكان المدنيين في غزة.
من خلال حسابه على Instagram وباستخدام اللغة الإنجليزية، قال ويجز: "إسرائيل ليست ديمقراطية، إنها قوة احتلال تعمل تحت إشراف الولايات المتحدة، ولذا يبدو أن البيت الأبيض أعمى تجاه هذا الأمر، والمجتمع الدولي يتجاهل بشكل مخزي وإنساني كبير ما يحدث، حيث يتعرض الأبرياء لمأساة كبيرة".

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