فنان شهير: الكل ابتعد عني من ساعة ما بقيت امشي على عكازين.. هو انا هاشبهكوا؟

الأحد، 29-08-2021
03:38 م
كشف الفنان
أحمد طه، معاناته بعد تعرضه لحادث
سير، أدى إلى كسر في حوضه،
وسيره من خلال الاستعانة بعكازين، وشكا طه من ابتعاد الناس عنه حين يرونه يسير
بصعوبة، فكتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي :"أنا مش فاهم ليه
كدا وإيه السبب.. هو ليه الناس لما بتعرف مشكلتى والحادث
ة اللى عملتها ورجلى اللى
تعبانة، وأنى بمشى بالعكاكيز أو بيشوفونى وأنا بمشى بصعوبة، بيبطلوا يكلمونى
وبيبعدوا عنى والمعامله بتتغير جداً…".
وأضاف متسائلاً :"هو أنا عندى مرض معدى؟؟، هو أنا طلبت من حد حاجة؟؟
هو أنا عليا قضية مخلة بالشرف؟؟ هو أنا هاشبهكوا؟".
وتابع طه :"أنا مش فاهم بجد… اللى حصلى دا حاجة ممكن تحصل لأى حد في الدنيا
وطبعاً بعد الشر عن أى حد… بس قصدى أن دا عادى يعنى وإن شاء الله هابقى كويس
وهاعرف امشى تانى… مش فاهم بجد بتعملو كدا ليه.. أه والله".