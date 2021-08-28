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«لم نكن نعلم ما فعله».. بيان بسحب الدكتوراة الفخرية من محمد رمضان ورد فعله

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السبت، 28-08-2021 11:25 ص

بعد حالة الضجة التي أثارها الفنان محمد رمضان، عقب إعلان حصوله على الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان، أصدر المركز بيان عاجل ليعلن عن اعتذاره للشعب المصري.
وجاء نص بيان المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان المانح شهادة الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان، برئاسة محمود عبدالله الخطيب : "مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي  يعتذر من الشعب المصري حكومة وجيشا من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل".
وأضاف المركز في بيانه: "لم نكن نعلم ابدا بحادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل اشرف ابو اليسر والتي  ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك  اللقاء والتصوير مع  مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب ايضا".
وتابع: "لذلك أتخذ  مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك.
كان الفنان محمد رمضان قد أثار موجة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد إعلانه عن حصوله على الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني بلبنان، وهو ما أثار موجة من الأقاويل حول مدى صحة تلك الشهادة وأهميتها، وماهية المركز نفسه المانح تلك الدكتوراه الفخرية لـ«محمد رمضان».
فيما دافعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن الفنان محمد رمضان بعد تكريمه وحصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي في لبنان.
وكتبت نضال عبر تغريدةٍ نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر "مبروك محمد رمضان على تكريمه في لبنان وعلى كل انجازاته في الوطن العربي لبنان يفتخر بالنجم المصري وكلنا نصفق لتكريمه اما الذين ينعقون فلأنهم منسيون".
ليرد عليها محمد رمضان قائلاً  "الصحفية اللبنانية الكبيرة #نضال_الأحمدية كلامك وسام على صدري .. والتكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري محمد_رمضان ثقة في الله نجاح "
 

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