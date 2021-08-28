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شاهد.. رد صادم من محمد رمضان على سحب الدكتوراة الفخرية منه

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السبت، 28-08-2021 08:05 م

أثيرت حالة كبيرة من الجدل  في الساعات الماضية بسبب لقاء الفنان محمد رمضان عبر قناة تلفزيون الجديد اللبنانية، في أول ظهور له بعد أزمة الدكتوراه الفخرية، ورد خلال هذا اللقاء بشكل مفصل على أزمة الدكتوراه الفخرية، وتطرق «رمضان» لعدة محاور أخرى، نرصد فيما يلي أبرز تصريحاته التي جاءت خلال اللقاء:
بمثل الشباب في رحلتي بالحياة.. وأنا صبرت وكافحت
بأدي دوري بشكل سليم.. وبسكن آلام الشباب
أنا دائمًا منتصر.. والهجوم علي ضريبة ومؤشر لنجاحي
ممكن أعمل جامعة باسم محمد رمضان
مش بدور على الشهرة.. وبفلوسي لشتري جامعة
بارسم مستقبلي زي اللوحة الفنية ولا اسمح بتدخل أحد
أنا لسة ما بدأتش.. وكان الله في عونكم لو نجاحي تاعبكم
أنا نمبر وان في مجالي ولا أحد يقدم ما أقدمه
بجهز لمسلسلي الأقوى وسيكون رقم واحد عربيًا
خلافي مع سعد لمجرد فرقعة سوشيال ميديا
البنك تحفظ على جزء من أموالي بسبب قضية
الوطن العربي بلدي.. ومصر هي أمي
 

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