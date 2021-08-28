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استشاري أورام يكشف علاقة الطعام المحروق بالإصابة بالسرطان

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السبت، 28-08-2021 11:12 ص

كشف استشاري علاج الأورام الدكتور مدحت أحمد، العلاقة بين تناول الطعام المحروق والإصابة السرطان وخاصة سرطان البنكرياس.
وأشار إلى أن تناول اللحوم والدواجن المحروقة بكثرة قد يمهد للإصابة بالسرطان؛ لأن المواد الموجودة في الأطعمة المحترقة تحولت إلى مواد غير صحية.
وأوضح أن وصول الأطعمة إلى درجة اللون المحروق يكوّن مادة الأكريلاميد، وهو ما يعرض حياة الإنسان إلى الإصابة بالسرطان أو خطر التسمم الغذائي.
وكانت هيئة الغذاء الأمريكية نصحت بالابتعاد عن الطعام المحروق، فالطعام المقلي أو المشوي يجب أن يكون باللون الذهبي دون الوصول للون البني أو الأسود.
 

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