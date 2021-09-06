رهف القنون تستعرض أنوثتها بصورة جريئة من الخلف

الإثنين، 06-09-2021
01:23 م
واصلت الناشطة السعودية المثيرة للجدل رهف القنون
، الظهور بشكل جريء
واستعراض جسدها أمام الكاميرا ونشرها على متابعيها، الأمر الذي يثير غضب الجمهور
العربي وخاصة السعودي، ومن كان يومًا متعاطف معها بعد هروبها من أهلها بزعم الحرية
وحصولها على حق اللجوء في كندا، بعد أن أظهرت ما كانت تسعى من اجله وهو الحرية
الجنسية والحياة الماجنة.
وأطلت رهف القنون
على الجمهور بصورة تستعرض فيها مؤخرة
ها لشكل جريء، من
خلال التقاط صورة سيلفي أمام مرأة، ما استفز رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين
اعتبروا الصور خادشة للحياء.
ودائماً ما تحاول رهف إثارة الجدل بين المتابعين، فظهرت مؤخراً داخل أحد
أماكن السهر برفقة مجموعة من الشبان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا
الفيديو طارحين العديد من التساؤلات.
اللافت في القضية أن القنون كانت تحتسي الكحول، إضافة إلى إقدام شاب على
إحتضنها، مما اثار الشكوك حول عودتها مجدداً لحبيبها أو أنها بعلاقة عاطفية جديدة.
ويعتبر هذا الفيديو الذي تم تداوله هو الأقل جرأة بين فيديوهات رهف القنون
،
إلا أنه اثار موجة من الغضب بين متابعيها.
وفي رصد لأهم التعليقات، جاء فيها :" الحمد لله الذي عافانا هاذي
الحرية الي تركت اهلها ودينها عشانها يارب لك الحمد ع النعمه الله لايبلانا"،
" يعني وحدة هربانة من أهلها وش تسوي تشرب قهوة وشاي"،"اذا هي جابت
طفل بدون زواج بقت ع الخمر".
ومؤخرًا كشف صديقها الذي أنجبت منه طفلتهما، أنه اجرى تحليل DNA واكتشف ان الطفلة ليست منه، متهمًا إياها
بمضاجعة الرجال.