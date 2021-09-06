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«كانوا بيناموا في بيتي وخانوني مع زوجي».. أمل الأنصاري تفجر صدمة عن طلاقها

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أمل الأنصاري
Native
الإثنين، 06-09-2021 11:54 ص

أحدثت خبيرة التجميل والفاشنيستا السعودية أمل الأنصاري، صدمة لدى الجميع بعد أن فجرت مفاجأة كاشفة سبب طلاقها من زوجها، مشيرة إلى أن صديقة لها كانت تأكل وتنام في بيتها هي كم خطفت زوجها.
ونفت الأنصاري عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” تقديم اعتذار للفاشنيستا الكويتية فوز الفهد وصديقتها نورة العميري بعدما قامت الأخيرتين بمهاجمتها وقالت: ” مدري مين حاط أنه أنا بعت مسج اعتذر.. أنا ما أعتذر من أحد.. أنا لما أقول الكلمة أعنيها.. ولما أنا أرد على أحد أرد وأنا قاصدة شو أقول”.
ثم تطرقت للمفاجأة حين قالت الأنصاري: ” يا جماعة طليقي اخذوه صديقاتي اللي ياكلون ويشربون معايا في نفس البيت وينامون عندي”.
وكانت أمل الأنصاري روت تجربة انفصالها قبل 10 سنوات، وسر رفضها تكرار تجربة الزواج حتى الآن.
وظهرت أمل عبر مقطع مصور على حسابها على "سناب شات، كشف فيه أنها تزوجت لمدة 3 سنوات، قائلةً: " كنت صغيرة في بداية العشرينات من عمرى، والحمد لله أنا لست نادمة على الطلاق، وراضية عن كل ما مررت به ، وتابعت: "الحمد لله أن هناك شيء اسمه طلاق،فأنا لا أتصور أن تعيش امرأة تحت رحمة شخص طول العمر".
أما عن سبب عدم زواجها حتى الآن قالت: "والله أنا ما على بالي أتزوج الآن وأنا أخدت نصيبي في الحياة وديما أقول للبابا والماما لما يفتوحني بالموضوع أو لما حد يتقدملي.. لأني إني أكرر التجربة مرة ثانية يحتاج إلى تفكير عميق لأني لا سمح الله لو ارتبطت وانفصلت مرة ثانية هذه مصيبة، خاصة لما التجربة الأولى تكون فاشلة بسبب اختيار خاطئ أو إني كنت صغيرة في العمر".
واختتمت حديثها، قائلة: "أنا اللي اتقدمولي كتير ولكن أنا وافقت مرة واحدة فقط.. وبعدها شلت الفكرة كلها من بالي".
 

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