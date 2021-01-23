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فنانة شهيرة تهاجم معد برامج: «في منتهى قلة الأدب»

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ارشيفية
 
السبت، 23-01-2021 12:10 م المصريون

هاجمت الفنانة الشهيرة نشوى مصطفى، معد في أحد البرامج التليفزيونية، واصفه إياه بأنه "في منتهى قلة الأدب".
وكتبت نشوى مصطفى على صفحتها الخاصة عبر "فيسبوك": "بني ادم في منتهى قلة الأدب اللي يتصل دلوقتي علشان يقول لى أنه إعداد برنامج وعايزني معاهم المهم ماردتش على رقمي الأولاني فاتكلم على الرقم التاني فقلت أرد لاحسن يكون حد من أهلى وفيه مصيبة، طلع حد سمج ومعندوش أدب وبيقولي ماكل الفنانين بيقولو لي اتصل اي وقت.. بجد مش مصدقة".
ليرد المتابع على نشوى: "غريب أوي أن الفنانين طالعين في تقليعة جديدة وهى محاربة التنمر طب اصدقكم ازاي وانتم في مسرحياتكم وأفلامكم بتنشروا التنمر زي أن أي ممثل كوميدي يطلع ممثل طخين ومليان علشان يضحك الناس على حجمه أو فنان أسود زي مسرحية هنيدي واخوه بكر نص ساعة كاملة تنمر على لون بشرته أو اللي عنده صعوبة في النطق أو مخرج الكلام مختلف فيطلع يتنمر بطريقة كوميدية عفنة تعيب على خلق ربنا وغيره وغيره وغيره، وفي الآخر اسمع انهم بيحاربوا التنمر شيء مضحك مبكي".
ثم ردت نشوى مصطفى: "امبارح الساعة واحدة ونص الصبح كلمني شخص علشان يقول لي أنه عايزني ضيفة في برنامج — الحقيقة كلمني على رقمين تليفون ماردتش على الاول ولما كلمني على الرقم التاني قلت اكيد فيه مصيبة وحد بيستنجد بيا من اهلي مثلًا، المهم كتبت بوست هنا شرحت اللي حصل بدون ما اذكر اسمه ولا رقمه ولا البرنامج ولا القناة، النهارده دخل وأعلن عن نفسه وأنه كان بيتصل بيا لأني ممثلة أي كلام وما حدش بيتفرج عليا غير ولادي وأنه هو خريج جامعة أميركية، وأني مجرد خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لوزارة الثقافة المصرية، وده كلامه من فضلكم محتاجة مشورة اتصرف ازاي علشان افهمه آداب التعامل مع فنانة مصرية عضو نقابة المهن التمثيلية وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لوزارة الثقافة المصرية اللي بيعايرنى بيه .. ملحوظة مثبت على تليفوناتي الوقت اللي اتصل فيه على التليفونين".

 

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