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فيديو صادم.. نمر يهاجم سيارة بشكل وحشي ويجرها بأنيابه

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جانب من الفيديو
 
الأحد، 17-01-2021 07:05 م المصريون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أجنبية، فيديو صادم يرصد لحظة مهاجمة نمر بنغالي ضخم لسيارة جيب مخصصة لرحلات السفاري، وتمكنه من جرّ المركبة التي يبلغ وزنها 1.8 طن.
ويظهر في الفيديو الذي تمّ تصويره في حديقة “بانرغاتا” الوطنية في مدينة بنغالور، النمر العملاق وهو يحرك السيارة كبيرة الوزن، مستخدما أسنانه.
ووفقا لـ “سكاي نيوز”، نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن السيارة التي تمكن النمر من جرّها كان فيها 4 ركاب، وذهل الركاب الذين كانوا في السيارة من قدرة النمر على جرّها، بينما عبّرت امرأة عن خوفها مما يجري، في حين لم يتحرك السائق بسرعة خوفا من تعريض الحيوان للأذى.
 

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