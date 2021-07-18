فضيحة.. مسؤول حكومي كويتي سابق يختطف شابًا ويغتصبه

الأحد، 18-07-2021
01:00 م
في
فضيحة أخلاقية صادمة، أقدم مسؤول حكومي
سابق بدولة الكويت على اختطاف
شاب ومحاولة
اغتصاب
ه بعد التعرف عليه على موقع انستجرام.
وفي
التفاصيل، أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز مسؤول حكومي
سابق إثر اتهامه بخطف شاب
من فئة ”البدون“ ومحاولة الاعتداء عليه واغتصاب
ه بعد استدراجه وإرسال عدد من الأشخاص،
الذين زعموا أنهم رجال مباحث إليه.
وطلبت
النيابة من المباحث تزويدها بالتحريات التكميلية عن الواقعة، حيث أكد مصدر مطلع لصحيفة
”القبس“ المحلية، ”أن المسؤول السابق تعرف على الشاب عبر موقع (إنستجرام) وأراد خطفه
بالحيلة بعد إيهامه بمنحه هدية، إلا أن الشاب شعر بالخوف ورفض الحضور إليه“.
وأوضح
المصدر ”أن المسؤول المتهم قام بعد ذلك بإرسال عدد من الأشخاص التابعين له إلى الشاب
وحملوه إلى منزل المسؤول قبل أن يتمكن من الهرب ويبادر بتقديم بلاغ ضده“.