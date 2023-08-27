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فضيحة.. طبيب شهير يبتز زوجته الصيدلانية بصور مخلة

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ارشيفية
الأحد، 27-08-2023 02:00 م


قال المحامي محمد حامد سالم، إنه تم فتح التحقيق في واقعة بلاغ سيدة ضد زوجها طبيب شهير بإحدى الجامعات العريقة، بسبب تعديه المستمر عليها بالسب والقذف، حيث سبق له تطليقها ثم عاد إليها وطلبت الطلاق منه مرة أخرى.

والبداية عندما تقدمت سيدة تدعى م.م، -صيدلانية- ببلاغ ضد زوجها، يدعى أ.ع، يعمل أستاذا مساعدا بإحدى كليات الطب بجامعة عريقة، بسبب تعديه المستمر عليها بالسب والقذف وابتزازها.

 

وأوضحت السيدة في بلاغها أن زوجها اتصل عليها من هاتفه وسبها وقذفها وهددها بالقتل وسب وقذف عائلتها، وألحق الأذى بوالدتها وأخواتها حسبما هو ثابت بالتسجيلات الهاتفية المرفقة بهذا البلاغ، وذلك من أجل ابتزازها والتنازل عن حقوقها المالية والشرعية والتنازل عن حضانة نجلها.

 

وأشارت السيدة في البلاغ المقدم ضد زوجها، إلى أنه حرض مؤخرا شخصا من أجل الاتصال بها وابتزازها وتهديدها بنشر صور شخصية لها وانتهاك خصوصيتها بالاتفاق مع المبلغ ضده - مع استعراض القوة، وإيهامها بأن لديه علاقات بمسئولين في الدولة يستطيعون الوصول لمعلومات خاصة بها وإلحاق الأذى والضرر بها.

 

وأكدت السيدة أن زوجها ممتنع عن النفقة عليها وعلى صغيرها، ولا زال يفتعل المؤامرات ضدها مع آخرين، من أجل التخلص منها ومن حقوقها المالية والشرعية وأخذ الصغير منها وأنها تخشى على حياتها من زوجها وتحمله المسئولية الجنائية كاملة في حالة موتها أو إصابتها بأي مكروه أو التشهير بسمعتها.

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