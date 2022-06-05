الأحد 05 يونيو 2022
توقيت مصر 18:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ضربوه حتى سقط.. وفاة لاعب كرة قدم عراقي شهير بطريقة بشعة

صفقة انتقال مجانية.. «ميرور» تفجر مفاجأة عن وعد قدمه صلاح لنادٍ عريق

فيديو يحبس الأنفاس.. سقوط مواطن عماني في نهر بتركيا وعدم العثور عليه

المحكمة الرياضية تصدر حكمها بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

مصرع رئيس محكمة وإصابة 10 آخرين في حادث مروع

بيان من أرامكو بشأن خلافهم مع ورثة «القرفني»

عروس كفر الدور تُعلق على حملة السخرية منها

ارتفع 11 قرشًا.. سعر الدولار واليورو والريال السعودي مقابل الجنيه المصري

حملت سفاحًا.. تحديد هوية منتقبة حدائق أكتوبر

خطوة مفاجئة من الأهلي تجاه كهربا تحسم مصيره

ADS
 

فرح يوسف تصدم الجميع: زوجي مسيحي ورفضت تغيير ديانته لهذا السبب

فرح-يوسف
فرح يوسف
Native
Teads
الأحد، 05-06-2022 08:52 ص
تعرضت الفنانة السورية نجمة أراب آيدول فرح يوسف، لانتقادات لاذعة بعد مطالبتها بالزواج المدني في سوريا، حيث كشفت زواجها من مسيحي.
وقالت يوسف خلال لقاء أجرته مع الإعلامية رابعة الزيات ”أطالب بوجود زواج مدني بسوريا، حرام 2 يحبوا بعض، ويدخلوا بمشاكل بسبب فرق الدين“.
وعن زوجها من مسيحي، قالت: ”زوجي عرض علي يغير ديانته وأنا رفضت، لأنه مش عدل هالشي، هو مسيحي وأنا مسلمة، نحن الإثنين بنكمل بعض، هذا لا يعني أننا مختلفون، نحن الإثنين بنعبد الله الواحد، فمش عدل لحتى يتزوجني أو أصير حلاله يتخلى عن دينه“.

وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستجرام“ تصريحات فرح يوسف، ما عرضها لانتقادات واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق أحد النشطاء على تصريحات النجمة السورية قائلا: ”شرعا حراااام، ولا نقاش بهيك أمور، الحلال بين والحرام بين، وهكذا أمر ليس نقطة خلاف أو نقاش بيكفي استهتار“.
وكتبت أخرى ”القرآن الكريم بين حكم زواج المسلمة من غير المسلم وبين حكم زواج المسلم من غير المسلمة، صح بنعبد رب واحد ولكن نرجع لكتابه الكريم وبعدين قرري، ولو دخل الإسلام فهو احترام إلك ومن باب المحبة وانتي بتكوني سبب لدخوله الإسلام“.
وعلقت إحدى الناشطات ”حتى أنت مش عارفة دينك شو حلال وشو حرام، زواجك رح يكون حرام إذا ضل زوجك مسيحي“.

وعادة ما تُثير النجمة فرح يوسف الجدل بملابسها الجريئة، التي تظهر بها عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، مما يعرضها دائما للانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

إقرأ ايضا

download

فيديو يحبس الأنفاس.. سقوط مواطن عماني في نهر بتركيا وعدم العثور عليه

133-184118-traffic-accident-egypt-atfih_700x400

مصرع رئيس محكمة وإصابة 10 آخرين في حادث مروع

1820537_0

عروس كفر الدور تُعلق على حملة السخرية منها

أخبار متعلقة

19982

بعدما تردد زواجها من والده.. نجل شعبان عبدالرحيم يطلب الزواج من صديقة والده

mqdefault

يقتل ابن عمه بالفأس.. ابنته جلبت لنا العار والسبب صادم!

30-05-22-731383060

مفاجأة من العيار الثقيل.. ظهور ابن ثانٍ للفنان سمير صبري من فنانة شهيرة

Capture

فنانة شهيرة: رأيت جميع الأنبياء في المنام وهذا ما حدث بيني وبين السيدة رُقية

Capture

بعد أيام من زواجها.. بوسي تترك عريسها في شهر العسل وتحيي حفل زفاف (فيديو)

1164231_1653541581

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتنشر صورة سيلفي مع والدها بعد وفاته