الجمعة 03 يونيو 2022
توقيت مصر 07:51 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السياحة في الرياض وأفضل الفنادق

فرج عامر: «زيزو» أول الراحلين إلى «ألميريا» بفرمان من تركي آل الشيخ

حبس وغرامة.. المحكمة تصدر قرارها على الزوج الذي ضرب زوجته بالشومة

أيمن يونس: موسيماني قرر تدمير أفشة

أيمن يونس: موسيماني قرر تدمير أفشة

فيفا يُغرّم الأهلي مبلغًا ضخمًا بسبب رمضان صبحي

موعد أول أيام عيد الأضحى بمصر

يقتل ابن عمه بالفأس.. ابنته جلبت لنا العار والسبب صادم!

وفاة الدكتور أحمد سمير بأزمة قلبية مفاجئة أثناء إجراء عملية لمريض

الإمارات.. قصة حب وعلاقة تتحول إلى جريمة قتل داخل الحمام

ADS
 

يقتل ابن عمه بالفأس.. ابنته جلبت لنا العار والسبب صادم!

mqdefault
ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 02-06-2022 11:29 ص


اعترف متهمان بقتل مزارع، 67 سنة، بضربة فأس في رأسه في منطقة العياط جنوب الجيزة، أمام جهات التحقيق، بارتكابهما جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قائلين «بنته جابت لنا العار، مقتلهاش لما اتزوجت من غير موافقتنا».

وبحسب التحقيقات، فإن أجهزة الأمن كشفت غموض العثور على جثة المجني عليه، مٌلقاة بقطعة أرض ملكه، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به من كسر بالجمجمة.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين، مزارعان، هما: ابن عم المجني عليه، ونجل شقيقه، واعترفا بأن الضحية لم يقتل ابنته التي تزوجت دون موافقة العائلة، فجلب لهم العار جميعًا على حد قولهما.
 

إقرأ ايضا

878

حبس وغرامة.. المحكمة تصدر قرارها على الزوج الذي ضرب زوجته بالشومة

2019_10_6_15_59_44_492

«مواصلات مصر» تعلن حاجتها لسائقين براتب 8 آلاف جنيه

41

موعد أول أيام عيد الأضحى بمصر

أخبار متعلقة

Capture

بعد أيام من زواجها.. بوسي تترك عريسها في شهر العسل وتحيي حفل زفاف (فيديو)

hqdefault

يجمع بين زوجته وصديقتها ويجبرها على أمر صادم !

elaosboa27501

وفاء عامر: «جوزي لا يمكن يتجوز عليّ ولو عملها ابقى أنا السبب»

cdn4.premiumread

.شمس الكويتية تثير الجدل بطلب الزوج من إعلامي شهير في بث مباشر والأخير يرد

646

تسجيلات صوتية.. مفاجأة في واقعة طلاق أحلام في العمرة بعد شهرين زواج

image

فتاة ترفع لافتة في الشارع: عايزة اتجوز وموافقة أكون زوجة ثانية