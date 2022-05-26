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فنانة شهيرة تصدم الجميع وتنشر صورة سيلفي مع والدها بعد وفاته

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فنانة شهيرة تصدم الجميع وتنشر صورة سيلفي مع والدها بعد وفاته

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كادي القيسي مع والدها
Native
Teads
الخميس، 26-05-2022 11:44 ص

صدمت الفنانة العراقية كادي القيسي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة سيلفي لها مع والدها بعد وفاته على السرير، مطالبة بالدعاء له بالرحمة.
وكتبت القنانة العراقية، تعليقًا على الصورة:"رحموا لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

لكن كادي القيسي، واجهت هجومًا عنيفًا من جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاهدوا الصورة، معتبرين أن للميت حُرمة ولا يصح ما فعلته، كما تسائل البعض عن كيفية التقاط صورة مع ميت فضلًا عن كونه والدها؟.
وبعد حالة الجدل والغضب من متابعيها، عادت وردت، زاعمة أن الصورة كانت مع والدها قبل وفاته، وهو ما لم يصدقه البعض، حيث كتبت : "أول شي الأب أبويا وأني حرة، وتاني شي الصورة قبل وفاته وكان مريض". وتابعت: "شنو هل العالم شنو هل التفكير، بدل ما تترحموا تكتبون كلام يوجع القلب".

 

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