مفاجأة من العيار الثقيل.. ظهور ابن ثانٍ للفنان سمير صبري من فنانة شهيرة

سمير صبري

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كشف محمد عشوب المنتج السينمائي وخبير المكياج، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود ابن للفنان الراحل سمير صبري من فنانة معروفة رافضًا الإفصاح عن اسمها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة ETC، أن الفنان سمير صبري لديه ابن شبه نسخه طبق الأصل من الفنان الراحل، وصور نجله منتشرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع المنتج السينمائي وخبير المكياج، أن سمير صبري طلب من الفنانة التي أنجب منها نجله الآخر، عدم الإفصاح عن الأمر إلا بعد وفاته، مضيفا: «اقسم بالله سمير صبري لديه ولدان والتقيت بهم واحد منهم كان صغيرًا والآخر التقيت به عند والدته الفنانة الشهيرة».

وتابع أن «الوحيد الذي يعرف هذا سر زواج وإنجاب سمير صبري من الفنانة الشهيرة هو الفنان منير مكرم».

