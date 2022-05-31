الثلاثاء 31 مايو 2022
توقيت مصر 20:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الدقهلية عبر «امتحانات مصر»

في اجتماعه مع الوزراء.. خادم الحرمين يصدر قرارات جديدة (تفاصيل)

شاهد.. 3 فنانات سعوديات يخطفن الأنظار في مهرجان كان السينمائي

مفاجأة من العيار الثقيل.. ظهور ابن ثانٍ للفنان سمير صبري من فنانة شهيرة

بعد تصريحاته.. الاتحاد الأوروبي يستبعد صلاح من التشكيلة المثالية

صدمة جديدة.. إيهاب جلال يستبعد نجوم الأهلي من المنتخب بعد مباراة الوداد

ماتت مرتدية ملابسه.. وفاة فتاة حزنًا على شقيقها

كاميرا مراقبة تصور سيدة منتقبة تلقي طفلتها الرضيعة في الشارع وتهرب

الريال والدولار.. سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية

إيقاف العمل بشهادة الادخار مرتفعة العائد 18%

ADS
 

مفاجأة من العيار الثقيل.. ظهور ابن ثانٍ للفنان سمير صبري من فنانة شهيرة

30-05-22-731383060
سمير صبري
Native
Teads
الثلاثاء، 31-05-2022 02:25 م


كشف محمد عشوب المنتج السينمائي وخبير المكياج، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود ابن للفنان الراحل سمير صبري من فنانة معروفة رافضًا الإفصاح عن اسمها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة ETC، أن الفنان سمير صبري لديه ابن شبه نسخه طبق الأصل من الفنان الراحل، وصور نجله منتشرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المنتج السينمائي وخبير المكياج، أن سمير صبري طلب من الفنانة التي أنجب منها نجله الآخر، عدم الإفصاح عن الأمر إلا بعد وفاته، مضيفا: «اقسم بالله سمير صبري لديه ولدان والتقيت بهم واحد منهم كان صغيرًا والآخر التقيت به عند والدته الفنانة الشهيرة».
وتابع أن «الوحيد الذي يعرف هذا سر زواج وإنجاب سمير صبري من الفنانة الشهيرة هو الفنان منير مكرم».
 

إقرأ ايضا

Egyxam-02

عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الدقهلية عبر «امتحانات مصر»

cdn4.premiumread

شاهد.. 3 فنانات سعوديات يخطفن الأنظار في مهرجان كان السينمائي

image

ماتت مرتدية ملابسه.. وفاة فتاة حزنًا على شقيقها

أخبار متعلقة

tareqw

طارق الشناوي يفجر مفاجأة صادمة عن سمير صبري: لم يُنجب وابنه مشكوك فيه

Capture

فنانة شهيرة: رأيت جميع الأنبياء في المنام وهذا ما حدث بيني وبين السيدة رُقية

1164231_1653541581

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتنشر صورة سيلفي مع والدها بعد وفاته

Capture

لماذا لم يحضر الابن الوحيد لـ سمير صبري جنازته أو دفنه؟

fyfy_bdh

شاهد.. فيفي عبده تعود من جنازة سمير صبري على ونش

5

أول صور من جنازة الفنان سمير صبري