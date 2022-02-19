فتاوى رمضان.. ما حكم ارتداء الحجاب في رمضان فقط؟

السبت، 19-02-2022
11:20 ص
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال إحدى المواطنات حول حكم ارتداء الحجاب
في رمضان فقط، بأنه يحرم على المرأة خلع الحجاب في غير رمضان.
وقالت الدار في فتواها التي أدلى بها الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق: «على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي في رمضان وفي غير رمضان، وهو ما كان ساترًا لكل جسدها عدا وجهها وكفيها بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف عما تحته ولا يكون لافتًا للأنظار مثيرًا للفتن والغرائز».
وأكملت الدار: «شهر رمضان
هو شهر توبة وإنابة ورجوع إلى الله تعالى، ويفتح فيه المسلم مع ربه صفحة بيضاء، ويجعله منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه.»
وشدّدت الدار، على أنه يتعين على المسلم الذي أكرمه الله تعالى بطاعته والالتزام بأوامره في شهر رمضان
، أن يستمر على ذلك بعد رمضان؛ فإن من علامة قبول الحسنة التوفيق إلى الحسنة بعدها.