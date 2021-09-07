محمد رمضان يصدم الجميع بنفخ شفايفه بمادة «الفيلر»

الثلاثاء، 07-09-2021
02:06 م
شارك الفنان محمد رمضان
،متابعيه مجموعة من الصور، التي اعتبرها البعض
صادمة، بعد أن اعتمد "لوك" شعر جديد، وأجرى على ما يبدو عملية نفخ
شفايف، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
اللافت في الصور أن معظم متابعي رمضان لم يلتفتوا لتسريحة شعره الجديدة، بل
علقوا على "شفاه" رمضان التي بدت وكأنه تم حقنها بمادة "الفيلر".
وفي رصد للتعليقات، جاء فيها :" حتى انت يا رمضان رحت للتجميل"،
"مال الشفايف ماخدة وضعية البوس"،"هو دا بجد ولا فوتوشوب".
الجدير بالذكر، أن رمضان كان قد تصور مؤخراً أمام مكان انفجار مرفأ بيروت،
ما أثار غضب اللبنانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن في هذا المكان سقط
العديد من الشهداء والجرحى.