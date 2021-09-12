مي العيدان تفجر فضيحة: «هذا الفنان مقضيها زواج متعة»

الأحد، 12-09-2021
03:33 م
أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان
، جدلا كبيرا بين الجمهور بعد قولها أنها
ستفضح فنان
كويتي يقوم بزواج "المتعة"، وهو زواج يجري بين طرفين دون
شهود أو حضور عالم دين، يكون لمدة معينة وأجر معين يتفق عليه الطرفين.
واشارت مي الى انها ستتحدث عنه يوم غد على صفحتها الخاصة على موقع التواصل
الاجتماعي.
وكانت فاجأت مي العيدان
الجمهور بكشفها عن قضية أخلاقية تعود لممثلة ومخرجة
متزوجة من إبن ممثل، قامت بخيانته في منزل الزوجية مقابل ساعه قيّمة مستعملة على
حدّ قولها، اذ نشرت فيديو على يوتيوب كشفت فيه عن ذلك، من دون ذكر اسم هذه الممثلة.