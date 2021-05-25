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علاقة غير شرعية.. تأييد الحكم بإعدام "خاطفة الدمام"

خاطفة الدمام
خاطفة الدمام
Native
الثلاثاء، 25-05-2021 09:07 م محمد فضل
أصدرت المحكمة العليا بالسعودية، قرارًا بتأييد حكم “القتل تعزيرًا” والصادر بحق “خاطفة الدمام” بعد إدانتها بالخطف والتبني، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.

وأيدت “المحكمة العليا” حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم محكمة الجزائية بالدمام الصادر في شهر محرم الماضي والذي يقضي بالقتل تعزيرًا بحق “خاطفة الدمام”.

وكانت “المحكمة الجزائية” بالدمام أصدرت حكمًا في محرم الماضي الحكم بالقتل تعزيزًا بحق “خاطفة الدمام” بعد إدانتها بالخطف والتبني، ومن ثم تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في جمادى الثاني.
 

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