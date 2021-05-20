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السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في المصري عز السيد عطيه

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الخميس، 20-05-2021 02:17 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بمواطن مصري، ارتكب جريمة قتل سيدة  في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وجاء في نص البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية:
أقدم / عز السيد عطيه محمد – مصري الجنسية – على قتل / أماني حسني الدرملي محمدين – مصرية الجنسية -، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمةه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً , وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / عز السيد عطيه محمد – مصري الجنسية – اليوم الخميس 8 / 10 / 1442 هـ، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
 

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