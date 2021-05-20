السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في المصري عز السيد عطيه

الخميس، 20-05-2021
02:17 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية
، اليوم بياناً بشأن تنفيذ
حُكم القتل قصاصا
ً بمواطن مصري، ارتكب جريمة
قتل سيدة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وجاء في نص البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية:
أقدم / عز السيد عطيه محمد – مصري الجنسية – على قتل / أماني
حسني الدرملي محمدين – مصرية الجنسية -، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة
ه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية،
صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصا
ً , وأيد الحُكم من محكمة
الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق
الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصا
ً بالجاني / عز السيد عطيه محمد
– مصري الجنسية – اليوم الخميس 8 / 10 / 1442 هـ، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.