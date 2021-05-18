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تركي آل الشيخ ينشر صورة من قطر: «مضارب البدو لكل جاهل»

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تركي آل الشيخ
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الثلاثاء، 18-05-2021 02:06 م

واصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، رده على تصريحات وزير خارجية لبنان شربل وهبة، التي وصف فيها السعوديين والخليج بالبدو، الأمر الذي اعتبره الجميع يقصد الإهانة، وأثار موجة غضب كبيرة في الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.
ونشر تركي آل الشيخ أربع صور من السعودية والكويت والإمارات وقطر، وعلق في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قائلا:” مضارب البدو لكل جاهل”، فيما أرفق صورا لأعلام السعودية والكويت والإمارات وقطر، حيث حظيت بتفاعل وانتشار واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة.
وكان وزير خارجية لبنان أساء للسعودية خلال تصريحاته بقناة “الحرة”، كما وصف السعوديين بأنهم أهل بدو، الأمر الذي دفع السعوديين للرد عليه عبر هاشتاق “حنا بدو” الذي تصدر ترند موقع “تويتر”.
 

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