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علاء مبارك لنائب رئيس حماس: كلامك رخيص ولن نقبله

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الأحد، 18-08-2024 10:55 ص

 

هاجم نجل الرئيس الراحل حسني مبارك "علاء مبارك" نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج موسى أبو مرزوق.

وقال"مبارك" عبر صفحته على "X" :مصر لم تتأخر يوما في دعم ومساندة القضية الفلسطينية فعلى مدار التاريخ ظلت القضية مركز اهتمام القيادة المصرية التي تقف مع ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وان يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة.

 

وأضاف "مبارك" : كما تلعب مصر دورا مهما ضد محاولات من يريدون تصفية القضية، مصر لا تقبل مزايدات أبو مرزوق افندي العبثية والرخيصة وان يخرج علينا في هذا التوقيت ليعلق فشله على غيره بعد ان اشعل المنطقة بحرب لم يحسب عواقبها.

 

وتابع نجل الرئيس المصري الراحل: والغريب انه خرج ليوجه الاتهامات لمصر وان مصر لا يمكن ان تعتبر نفسها وسيطا حياديا في حين يواجه الشعب الفلسطيني مذابح مستمرة!، هو من الذي تسبب في هذه المذابح؟ وان مصر هي التي وقعت على اتفاقية كامب ديفيد! انتم من رفضتم الجلوس والتفاوض ولو فعلتم لكانت الأوضاع افضل بكثير فلا تلوموا إلا أنفسكم.

 

وواصل : وطالما مش عجبك دور مصر وعمال توجه الاتهامات وتشكك في الدور المصري طيب خلى عندك شوية دم؛ ساكتين نظرا للظروف الصعبة والقاسية وجرائم قوات الاحتلال المستمرة.

 

وأضاف : وساكتين عشان ما يحدث من مذابح وسقوط آلاف من الشهداء من الأطفال والمدنيين بدم بارد دون اي ذنب وقولنا هذا ليس الوقت المناسب لاي حديث اخر غير التضامن مع جميع فصائل المقاومة؛ حديث عما ارتكبتوه من افعال تجاه مصر و تورطكم في جرائم ضد جنودنا الشهداء في سيناء في شهر رمضان وانت طالع بكل وقاحة وبجاحة توجه الاتهامات لمصر".

 

ويذكر أن أبو مرزوق قال في وقت سابق إن مصر من واجبها العمل على وقف إطلاق النار، ومصر هي التي وقعت اتفاقيات كامب ديفيد،وعليها مسؤوليات خاصة لا بد أن تقوم بها لوقف المجازر، وأكد أن مصر قادرة على وقف هذه المجازر بيوم واحد.

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