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عشاء داخل مطعم.. أول صورة لـ أحمد أبوهشيمة وياسمين صبري بعد عودتهما

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ياسمين صبري وابوهشيمة
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الإثنين، 07-11-2022 12:51 م


بعد 6 أشهر من انفصالهما، تجدد الحديث عن عودة الفنانة المصرية ياسمين صبري وزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الثنائي السابق أثناء تناولهما العشاء داخل مطعم ، وسط أنباء عن عودة وشيكة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر مقرب من أحمد أبو هشيمة أن الأخير التقى ياسمين صبري بالفعل في مطعم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأضاف المصدر أن اللقاء جرى يوم السبت، حين اجتمع الاثنان على العشاء في مطعم شهير بمنطقة التجمع الخامس، مؤكدا أنهما سيعلنان عودتهما لبعضهما البعض قريبا.

وقبل نحو شهرين، عادت ياسمين صبري لمتابعة حساب طليقها رجل الأعمال والسياسي المصري أحمد أبوهشيمة على موقع "إنستجرام"، فيما قام هو بعمل "فولو باك".

 

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