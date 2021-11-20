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محامي أميرة الناصر يفجر مفاجآت صادمة: أولادها بدون زواج وليست سعودية

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محامي أميرة الناصر يفجر مفاجآت صادمة: أولادها بدون زواج وليست سعودية

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أميرة الناصر
Native
Teads
السبت، 20-11-2021 10:43 ص

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لتصريحات صادمة لمحامي نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية أميرة الناصر كشف فيه حقائق غريبة.
وفي التفاصيل كشف الدكتور بكر فلاح، أن أميرة لا تدعى أميرة الناصر في الحقيقة، بل إسمهعا خديجة الداعور، وأنها ليست سعودية بل سورية، وقال: "أنا ما أعرف مين أميرة الناصر، هاي إسمها خديجة الداعور"، أما عند سؤاله عن الجنسية قال: "لا لا.. بل هي سورية.. أعرفها زين".
وأكمل بفضح معلومات أميرة الكاذبة وقال أنها ومشعل الخالدي ليسوا متزوجين بالفعل، وأن لديها 5 أولاد ولكنهم ليسوا أولاد مشعل، بل من زواجاتها الأربع السابقة، ما عدا إبنها مشهور الذي هو إبن مشعل بالفعل، كما أن أولادها غير مسجلين، وأيضاً هي غير مسجلة ومرحلة من سوريا وقال :"في ذاك الحين لم يكن هناك انفصال لأنه مافي زواج.. عقد النكاح لم يكن مسجلًا.. غير صحيح لا يوجد 5 أبناء من مشعل. عندها فقط مشهور من مشعل، لكن لديها أبناء آخرين غير مسجلين في النظام.. مثل عقد النكاح غير مسجل لأنه ليس هناك زواج.. لا هي متزوجة وأبنائها غير مسجيلن، وهي أيضًا غير مسجلة، وأهلها مرحلين، وهي سورية.. مين أميرة الناصر أجل!!!".
شاهد الفيديو هنا:
 

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