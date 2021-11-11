«مبسوطة ومروقة».. أول تعليق من «شهد ليو» على تسريب فيديو رقص لها
شهد ليو
Native
الخميس، 11-11-202109:15 ص
علقت مشهورة "سناب شات"، السعوديةشهد ليو، على تسريب مقطع فيديو
تم تصويره خلسة لها أثناء رقصها مع أصدقائها في مطعم بمنطقة البوليفارد بالرياض،
دون أن تعلم.
وقالت “ليو” في مقطع فيديو نشرته على حساب “سناب شات”: إنها “لا تأبه بسبب
تصويرها دون علمها، نظرا لكونها لم تقترف خطأ، إلا أن التصوير بحد ذاته لم يكن
مبررًا”.
وأضافت مشهورة “سناب”: “الحمد لله أنا مبسوطة ومروقة عادي، بس التصوير اللي
ماله سنع ماله سنع، والتصوير اللي ماله داعي ماله داعي”.
وهاجمت “ليو” من صورتها، قائلة: إنها “لا تحتاج إلى محبتها ولا معرفتها“،
لافتة إلى أنها شخصية لا تحب إزعاج نفسها ولا الانفعال “يعني المحبة الي تبين
تصورينها وتبينينها للناس، خليها لنفسك”.
وتابعت: “أنا ما أحتاج أعرفها ترى، أنا اتضايق، وأنا ما حب اتضايق، ولا حب
اتنفس، ولا حب أعطي الناس أكبر من حجمها، أنا ما حب، بس يا ريت نحشم، نحشم ونحترم،
والله العظيم ما أدري وش أقول”.