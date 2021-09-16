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عبلة كامل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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الخميس، 16-09-2021 10:06 ص

خطفت الفنانة القديرة عبلة كامل، الأنظار واهتمام رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد تداول صورة من أحدث ظهور لها.
وظهرت عبلة وهي ترتدي عباءة وحجاب باللون الأسود والإبتسامة لا تفارق وجهها البشوش.
متابعي كامل إنهالوا عليها بالتعليقات، متمنين لها دوام السعادة والفرح، ووصفها بعضهم بملكة الفن العربي.
وفي رصد للتعليقات جاء فيها :"احبها فخمة ياناس ياعالم هذي لازمها الف لقب ملكة الفن العربي يخي تساهل كل القاب الفنانات ذي كوكب الفن الكوميدي"،" ياخي ذي الانسانه الله عاطينها قبول سبحان الله العظيم وجهها كيف منور وجميل وكلما تكبر جمالها يزيد"، "هي عبلة كامل ونقفل على كده ربنا يبارك في صحتها وما يحرمناش منها ومن ملامحها وطيبة قلبها".
وعبلة كامل نادرة الظهور في غير أعمالها الفنية، التي تترك صدى كبير لدى جميع فئات الجمهور.

 

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