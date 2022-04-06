عبلة كامل تثير الجدل في أحدث ظهور لها

الأربعاء، 06-04-2022
09:41 ص
نشر حساب يحمل
اسم الفنانة عبلة كامل
على موقع انستجرام، صورة لها أثناء تناول الإفطار مع بعض الفتيات، فيما يبدو أنه إفطار على
مائدة الرحمن.
الحساب الذي نشر
الصورة على الرغم من أنه يحمل اسم عبلة كامل
لكنه غير موثق، ويتحدث بلسانها
ويتابعه مئات الآلاف من جمهورها.
وعلق الحساب عقب
نشر الصورة لتهنئة المتابعين بشهر رمضان الكريم: كل عام وانتم بخير احبابي واولادي
انا اتابع كل تعليقاتكم الجميلة شكرا لكم.
وبالتدقيق في
تفاصيل الصورة، يتضح بشكل كبير أنه قد تكون مفبركة نظرًا لاستخدامها وجه ضاحك مألوف
للفنانة عبلة كامل
في صور قديمة فضلًا عن انه يظهرها أصغر سنًا من الآن.
وبالرغم من
تجاوب المتابعين مع الصورة وتبادل التهنئة، لكن طليق عبلة كامل
، الفنان أحمد كمال،
نفى الصورة وقال إنها غير صحيحة، وذلك من خلال تقارير إعلامية.
وعن موعد عودة
عبلة كامل
تحدث أحمد كمال في لقاءات تلفزيونية سابقة قائلًا غنها تربط عودتها
بانتهاء جائحة كورونا واستقرار الظروف الصحية.
وقالت عبلة كامل
قبل ذلك في مكالمة هاتفية لـ لميس الحديدي - ليست مذاعة - إنها تبحث عن سيناريو
جيد للعودة للدراما من جديد، وحينما تجده لن تتردد في العودة.